"Опора России" предлагает изменить правила уплаты штрафов

В частности, деловое объединение считает, что необходимо отменить зависимость штрафов от механизмов выявления правонарушений

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. "Опора России" предлагает отменить зависимость уплаты штрафов со скидкой в 50% от механизмов выявления правонарушений. Об этом говорится в письме "Опоры России", которое направлено в Минюст (копия письма есть в распоряжении ТАСС).

Согласно изменениям в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ), которые вступили в силу в июле 2022 года, предприниматели могут рассчитывать на "двукратное сокращение суммы штрафа за административное правонарушение" в течение 20 дней. Однако, предприниматели не обладают таким же правом, если нарушения были обнаружены во время прокурорской проверки, указывается в письме "Опоры России" на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

"В результате одной и той же общественной опасности одного и того же деяния штрафы различаются в два раза исключительно в зависимости от фактора, на который сам предприниматель никак повлиять не может - от вида государственного контроля (надзора), когда прокурорская проверка становится непоименованным в законе отягчающим обстоятельством, на которое само привлекаемое лицо не может повлиять", - говорится в письме.

Поэтому деловое объединение считает, что необходимо внести поправки в КоАП РФ, в частности, отменить зависимость уплаты штрафов со скидкой от механизмов выявления правонарушений.