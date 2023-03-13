Волго-Каспийский морской судоходный канал реконструируют к 2027 году

Модернизация позволит увеличить его пропускную способность

АСТРАХАНЬ, 13 марта. /ТАСС/. Реконструкцию Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) проведут к 2027 году, что позволит увеличить его пропускную способность. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в понедельник со ссылкой на министра промышленности, торговли и энергетики региона Илью Волынского.

"По словам Ильи Волынского, ожидается, что к концу марта в канал выведут дноуглубительную технику. Работы должны начаться после отмены ледовой обстановки. В канале строят заградительные дамбы. Планируется, что канал будет реконструирован до 2027 года, его эффективность и пропускная способность увеличатся", - сказали в пресс-службе.

По словам Волынского, в 2023 году будет значительно увеличена группировка земснарядов на объекте, а объем работ составит около 12 млн куб. м грунта, что станет рекордным показателем за все время функционирования ВКМСК. В 2022 году ФГУП "Росморпорт" поднял со дна ВКМСК более 5 млн куб. м грунта, в результате были обеспечены проходные глубины в 4,2 м при нулевом уровне воды.

"Суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля за прошлый год составил около 3 млн тонн, что на 14,5% больше по сравнению с 2021 годом. В январе этого года тенденция сохраняется, а значит, показатели 2023 года будут выше", - добавил министр, отметив стратегическое значение канала. Состояние его водных путей и портовых сооружений сказывается на динамике торговли с Ираном, Индией и со странами Персидского залива в рамках развития международного транспортного коридора "Север - Юг".

Ранее президент России Владимир Путин поручил углубить дно Волго-Каспийского морского судоходного канала для обеспечения оптимальной проходной осадки судов в 4,5 м начиная с 2023 года. ВКМСК соединяет участок реки Бахтемир, главный рукав в дельте Волги и Каспийское море через мелководную часть дельты Волги в Астраханской области. Суда, проходящие через этот участок, часто садятся на мель.