В Сочи в 2024 году начнут реконструкцию очистных сооружений, собирающих стоки двух районов

Общая стоимость модернизации составляет более 3 млрд рублей

СОЧИ, 13 марта. /ТАСС/. Власти намерены провести реконструкцию очистных сооружений, куда частично собираются стоки двух районов города Сочи. Сооружения, построенные более 30 лет назад, начнут реконструировать в начале 2024 года, сообщает администрация города в понедельник.

"ОСК "Дагомыс" были введены в эксплуатацию в 1982 году. Они собирают стоки со всего Дагомыса (входит в Лазаревский район Сочи - прим. ТАСС) и части Центрального района вплоть до улицы Санаторной. В январе 2024 года планируется приступить к строительно-монтажным работам", - говорится в сообщении.

Проектная мощность очистных составляет 33,5 тыс. куб. м в сутки. Проектом предусмотрена модернизация мощностей комплекса с его технологическим переустройством, что позволит применять наилучшие из доступных технологий очистки.

"Реконструкции подлежит в том числе глубоководный выпуск. Для выравнивания нагрузки на очистные мощности города в целом предусматривается строительство коллектора для переброски части стоков на очистные сооружения "Бзугу". Это позволит сбалансировать систему городской канализации, а также сформировать перспективный запас мощности данного комплекса", - отмечается в сообщении.

Общая стоимость модернизации очистных сооружений составляет более 3 млрд рублей.