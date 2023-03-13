Жители Петербурга стали чаще остальных россиян заказывать лекарства онлайн

В 2022 году доставку нерецептурных лекарств и БАДов оформляли 55% опрошенных жителей города, тогда как по России показатель составил 47%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Почти 70% петербуржцев заказывали продукты онлайн в 2022 году. Доставку нерецептурных лекарств и БАДов за этот же период хотя бы раз оформляли 55% опрошенных жителей города (в целом по России - 47%), сообщается в исследовании "Яндекс Маркета" и GfK.

"Петербуржцы чаще, чем жители других городов России, покупают онлайн продукты питания (доля петербуржцев, кто заказывал эти товары онлайн за последние 12 месяцев, - 68% против 55% опрошенных в стране), лекарства и БАДы (55% против 47%), товары для животных (50% против 41%), товары для ремонта (46% против 38%), цветы (22% против 15%)", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, доля онлайн-покупателей выросла в Москве и Петербурге по итогам прошлого года и составила 76%, что на 6 п.п. выше, чем в 2021 году. При этом 77% онлайн-покупателей из Петербурга хотя бы раз за последний год пользовались самовывозом из пункта выдачи заказов или магазина. Это больше, чем в целом по стране, где доля таких заказов составляет 74%, и значительно выше, чем в Москве, где доля - 63%. Отмечается, что в Петербурге более 84% пользователей онлайн-магазинов делают покупки минимум раз в месяц, 31% - минимум раз в неделю.

Среди популярных мотивов для онлайн-шопинга респонденты отмечают возможность заказывать все необходимое в любое время и из любого места (так ответили 46%). Для опрошенных также важно, что не надо никуда ехать, тратить силы и время (так тоже ответили 46%). За год выросла доля онлайн-покупателей, которые выбрали площадку для своей последней покупки из-за быстрой доставки.