Bloomberg: банкротство SVB может осложнить реализацию проектов зеленой энергетики

По сведениям агентства, Silicon Valley Bank тем или иным образом принимал участие в финансировании 62% всех проектов в сфере солнечной энергетики

НЬЮ-ЙОРК, 13 марта. /ТАСС/. Банкротство банка Silicon Valley Bank (SVB) может привести к тому, что многие компании, работающие в области зеленой энергетики, снизят темпы реализации своих перспективных проектов. Об этом пишет в понедельник агентство Bloomberg.

По его данным, SVB тем или иным образом принимал участие в финансировании 62% всех проектов в сфере солнечной энергетики. "Большая роль банка в этом секторе и нежелание других компаний участвовать в данной отрасли ставят под угрозу сроки реализации будущих проектов, в результате чего предприятия сейчас ищут альтернативное финансирование", - сообщает агентство. Проблемы в этой сфере связаны с тем, что значительная часть компаний, занятых в производстве, установке и обслуживании инфраструктуры солнечных электростанций, относительно небольшие. Они пользовались услугами SVB, так как данный банк был известен своей способностью эффективно справляться с бюрократическими формальностями при реализации небольших проектов в области возобновляемой энергетики, которых избегали более крупные компании.

10 марта департамент финансовой защиты Калифорнии объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.

Позже стало известно, что британское подразделение банка SVB также начнет процедуру банкротства. На этом фоне главы более 250 технологических компаний в Великобритании написали совместное письмо министру финансов Джереми Ханту, чтобы в возникшую ситуацию вмешалось правительство и это не привело к закрытию многих британских стартапов.