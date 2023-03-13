Около 60% обращавшихся к сервисам об отмене онлайн-подписки россиян не вернули средства

Вместе с этим 47% опрошенных в России не обращались за отменой подписки при ее несоответствии заявленному предложению, говорится в докладе Центра стратегических разработок и АНО "Диалог"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Половина россиян, использующих платные онлайн-подписки, сталкивались с ситуацией, когда сервис не соответствовал заявленному предложению, а из тех, кто хотел отменить подписку, 60% не смогли вернуть уплаченные денежные средства. Об этом сообщается в докладе Центра стратегических разработок и АНО "Диалог", который есть в распоряжении ТАСС.

"50% пользователей с опытом использования подписок в России и 45% в Москве сообщают, что сталкивались с ситуацией, когда получаемый по платной онлайн-подписке сервис не соответствовал заявленному предложению. Среди них обращались к представителям сервиса с просьбой отменить подписку 50% в России и 43% - в Москве. Из них 40% (по России - прим. ТАСС) смогли вернуть уплаченные денежные средства, а 60% - нет", - говорится в докладе.

Вместе с этим 47% опрошенных в России не обращались за отменой подписки при ее несоответствии заявленному предложению, отмечается в докладе.

26% пользователей подписок в России указали, что меньшинство компаний (6%) или никто из них (20%) не уведомляют о наличии платной подписки. 66% пользователей подписок в России указывают, что компании уведомляют о наличии платной подписки. Тем не менее 66% пользователей подписок также указали, что не были уведомлены о списании денежных средств за платную подписку, подчеркивается в докладе.

В свою очередь 44% пользователей российских подписок сталкивались с трудностями при отписке, добавляется в докладе. 62% пользователей подписок сталкивались с автоматическим продлением онлайн-подписки, которой не планировали пользоваться.