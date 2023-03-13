Регулятор ФРГ ввел мораторий на операции германского подразделения Silicon Valley Bank

Бундесбанк создал антикризисный штаб с целью обсуждения последствий банкротства SVB

БЕРЛИН, 13 марта. /ТАСС/. Федеральное управление финансового надзора ФРГ (BaFin) ввело мораторий на передачу активов и операции германского подразделения обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении регулятора.

BaFin пошел на такой шаг в связи с вероятностью того, что институт больше не сможет выполнять свои обязательства перед клиентами. Филиал SVB во Франкфурте-на-Майне в настоящее время закрыт. Федеральный банк (Бундесбанк) создал антикризисный штаб с целью обсуждения последствий банкротства SVB для финансовой отрасли и рынка ФРГ.

"Бедственное положение Silicon Valley Bank Germany не представляет угрозы для финансовой стабильности", - считают в BaFin. Германское подразделение SVB работает в ФРГ с 30 мая 2018 года.

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания Си-эн-эн, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. Silicon Valley передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.