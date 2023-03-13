Британия значительно увеличила экспорт на Тайвань компонентов для подлодок

За девять месяцев 2022 года Соединенное Королевство выдало острову на $201 млн больше экспортных лицензий, чем за предыдущие шесть лет

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Великобритания в прошлом году значительно увеличила объем поставляемых на Тайвань запчастей и технологий для подлодок. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительственные данные по выдаче экспортных лицензий.

За девять месяцев 2022 года Соединенное Королевство выдало острову на $201 млн больше лицензий, чем за предыдущие шесть лет. Разрешения проходят в статистике под названиями "компоненты для подводных лодок" и "технологии для подводных лодок".

По словам официального представителя британского правительства, "лицензии на экспорт вооружений и товаров двойного назначения на Тайвань выдаются уже давно, каждый случай рассматривается индивидуально".

"Если эти данные верны, подобные действия являются серьезным нарушением принципа "одного Китая", подрывают его суверенитет, интересы в области безопасности, мир и стабильность в Тайваньском проливе", - приводит агентство заявление министерства иностранных дел КНР.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.