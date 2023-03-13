СПБ биржа сообщила о риске делистинга акций SVB Financial Group и Signature Bank

Ценные бумаги исключаются из списка торговой площадки не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев с даты принятия решения

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. СПБ биржа видит риски делистинга акций SVB Financial Group (материнской компании Silicon Valley Bank) и Signature Bank, ограничила возможность совершения сделок с бумагами компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

"Делистинг ценных бумаг SVB Financial Group и Signature Bank биржей Nasdaq будет расцениваться СПБ биржей как несоответствие требованиям российского законодательства, поскольку наличие листинга на иностранной фондовой бирже является условием их листинга на СПБ бирже. Обращаем внимание, что по указанному основанию ценные бумаги исключаются из списка СПБ биржи не ранее одного месяца и не позднее трех месяцев с даты принятия решения о делистинге", - пояснили там.

В случае, если биржей Nasdaq будет принято решение ограничить торги ценными бумагами SVB Financial Group и Signature Bank до даты их делистинга с Nasdaq, СПБ биржа может принять аналогичное решение. В частности, с 13 марта 2023 года с 12:25 мск СПБ биржа запретила подачу заявок и ограничила возможность совершения сделок с акциями SVB Financial Group и Signature Bank.

"Биржа осуществляет регулярный мониторинг информации, раскрываемой SVB Financial Group и Signature Bank. О выявлении факторов, существенным образом влияющих на риск делистинга их ценных бумаг и потери инвестиций в указанные ценные бумаги, биржа будет сообщать дополнительно", - также сообщила площадка.

О ситуации SVB Financial Group и Signature Bank

Калифорнийский Silicon Valley Bank объявил о своем банкротстве 10 марта. В этот день SVB Financial Group подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) отчет, в котором сообщила о закрытии дочерней компании Silicon Valley Bank. Банк являлся одним из наиболее известных кредиторов американских стартапов, а также компаний IT-сферы и здравоохранения, занимая 16-е место по величине активов в стране. Таким образом, его крах стал самым значительным в США после кризиса 2008 года.

Также 12 марта 2023 года Минфин США сделал с ФРС и Федеральной корпорацией страхования вкладов совместное заявление, согласно которому регулятором штата Нью-Йорк было принято решение о закрытии Signature Bank для исключения системных рисков. В соответствии с заявлением американских ведомств и регуляторов предполагается, что акционеры SVB Financial Group и Signature Bank, а также некоторые держатели необеспеченных долговых ценных бумаг не получат возмещения.