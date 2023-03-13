13 марта, 11:15

Кадыров заявил, что объем инвестиций в Чечне вырос на 55%

По словам главы республики, показатель составил 90 млрд рублей

ТАСС, 13 марта. В Чеченской Республике объем инвестиций вырос на 55% и составил 90 млрд рублей, в регионе запустили четыре завода по производству стройматериалов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.

"Мы отмечаем стабильный рост экономических показателей, таких как объем строительства, отгруженных товаров, промышленного производства. Объем инвестиций вырос на 55% и составил 90 млрд рублей. Несмотря на западные санкции, мы успешно запустили четыре завода по производству строительных материалов на базе технопарка "Казбек". Продолжаем развивать комплекс "Ведучи". Начали строить новый терминал аэропорта в Грозном и модернизацию цементного завода", - сказал Кадыров. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
© Информационное агентство ТАСС
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