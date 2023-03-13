FT назвала города, лидирующие по числу иммигрировавших миллионеров

Речь идет о Дубае, Майами и Сингапуре

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Дубай, Майами и Сингапур стали за период пандемии мировыми лидерами по числу иммигрировавших миллионеров, привлекая их выгодными условиями. Об этом в понедельник сообщила газета Financial Times.

По утверждению издания, в Дубай переезжают богатые предприниматели из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также из России, в Сингапур - из Пекина, а в Майами - из Нью-Йорка. Ожидается, что в этом году Дубай, Сингапур и Майами станут лидерами по росту цен на элитную недвижимость.

Рекордсменом по числу миллионеров в этой тройке является Сингапур, где проживает 250 тыс. представителей экономической элиты при общей численности населения в 5,5 млн. Чтобы привлечь новых магнатов, власти азиатского мегаполиса открыли агентство, оказывающее помощь в создании фирм по управлению семейным состоянием.

Дубай выдает богатым иностранцам очень популярные среди них "золотые визы". Благодаря таким иммигрантам строительный сектор города переживает стремительный подъем. При этом 80% всех сделок купли-продажи элитной недвижимости осуществляются за наличные, что снижает вероятность образования пузыря на рынке.

В случае Майами основными причинами притока миллионеров являются низкие налоги, быстро развивающийся финансовый сектор, благоприятные климатические условия и первый в США торговый центр класса люкс, построенный с нуля.