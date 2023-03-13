Чекунков призвал начать сводить планы поставок до принятия закона о северном завозе

По словам Алексея Чекункова, в законопроект будет заложен трехлетний цикл планирования и цифровая платформа, анализирующая потребности и обеспеченность населения основными товарами

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Цикл планирования и цифровая платформа, анализирующая потребности и обеспеченность основными товарами, заложены в законопроект о северном завозе, чтобы в том числе избежать ситуации, которая в последние дни сложилась на Чукотке. Об этом заявил в понедельник глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, призвав до вступления в силу нового закона начинать в пилотном режиме сводить долгосрочные планы поставок.

"Для чего в законопроект о северном завозе заложен трехлетний цикл планирования и цифровая платформа, анализирующая потребности и обеспеченность основными товарами? Чтобы не попадать в такие ситуации, как Чукотка в последние несколько дней. <…> Выводы: чиновникам, отвечающим за социально значимые процессы, координировать решения и сообщения, проще говоря, получше думать перед тем, как делать будоражащие заявления; не дожидаясь принятия законопроекта, начинать в пилотном режиме сводить долгосрочные планы поставок с учетом анализа данных. Поручил нашему Востокгосплану провести эту работу вместе с регионами", - написал Чекунков в своем Telegram-канале.

Ранее АО "Чукотснаб" выступили с заявлением, что из-за неожиданного роста потребления Аи-95 его продажа для населения будет приостановлена до начала навигации - то есть на три месяца. Позже губернатор Чукотки Роман Копин сообщил, что топливо в наличии и будет продаваться жителям без перерывов, ситуацию взяли на контроль.

Законопроект о северном завозе разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. Предполагается, что единым федеральным координатором северного завоза выступит Минвостокразвития. Проект закона предусматривает комплексную систему управления северным завозом, которая позволит решить не только транспортно-логистические задачи, но и вопрос снижения цен по всей цепочке доставки грузов.

Законопроект предусматривает четкое распределение полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями, установит приоритет для грузов жизнеобеспечения; обеспечит трехлетний цикл планирования и переведет основную работу на цифровую основу. Будет введено понятие "опорная инфраструктура северного завоза", предусмотрена федеральная поддержка для ее развития. В конце февраля правительство РФ внесло в Госдуму проект базового закона, который направлен на создание правовых и организационных основ северного завоза.