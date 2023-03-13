Еврокомиссия мониторит финансовую ситуацию после банкротства Silicon Valley Bank

Финансовый эксперт банка ING Джоан Ванделанотте считает, что это банкротство "не несет системных рисков для глобальной финансовой стабильности"

БРЮССЕЛЬ, 13 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия следит за финансовой ситуацией после банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB), считает действия американского регулятора своевременными и эффективными. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе этого органа исполнительной власти Европейского союза.

"Еврокомиссия мониторит финансовую ситуацию после закрытия Silicon Valley Bank. Мы считаем действия американского регулятора [по банкротству банка] своевременными и эффективными", - заявили в пресс-службе. Там отметили, что Еврокомиссия "находится в контакте с американским регулятором".

В свою очередь финансовый эксперт банка ING Джоан Ванделанотте в ответ на запрос ТАСС высказала мнение, что это банкротство "не несет системных рисков для глобальной финансовой стабильности".

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.