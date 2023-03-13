Дмитрий Кленов вышел из состава акционеров "Детского мира"

Бывший член совета директоров продал 10% акций компании

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Бывший член совета директоров "Детского мира" Дмитрий Кленов продал весь принадлежащий ему пакет акций компании стороне, не связанной с каким-либо крупным акционером компании. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

"Дмитрий Кленов заключил обязывающее соглашение с третьей стороной о продаже 10% акций компании в октябре 2022 года. Сделка была завершена 10 марта 2023 года после получения необходимых регуляторных согласований. В результате сделки Кленов больше не имеет прямого или косвенного участия в ПАО "Детский мир", что соответствует его ранее заявленным намерениям свернуть инвестиции в российский бизнес", - отмечается в сообщении.

Ранее "Детский мир" сообщал, что Кленов покинул совет директоров компании, где был неисполнительным директором.

О компании

Группа компаний "Детский мир" работает на рынке детских товаров в России и Казахстане, а также в Белоруссии. Группа объединяет розничные сети магазинов "Детский мир" и "Детмир мини", интернет-магазин и маркетплейс detmir.ru, а также сеть товаров для животных "Зоозавр".

По данным на 30 июня 2022 года, группа состояла из 1 123 магазинов, расположенных в 442 городах и населенных пунктах России, Казахстана и Белоруссии.