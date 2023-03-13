Кировские птицефабрики получат субсидии на приобретение оборудования

В перечень для предоставления льготы вошли машины для очистки, сортировки и калибровки яиц, а также оборудование для содержания птиц

КИРОВ, 13 марта. /ТАСС/. Птицефабрики в Кировской области смогут получить субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат в размере 15% от стоимости приобретаемого птицеводческого оборудования. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Необходимые изменения внесены в постановление правительства региона. Птицефабрики могут получить субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат в размере 15% от стоимости приобретаемого специфического птицеводческого оборудования", - говорится в сообщении.

В перечень сельскохозяйственной техники и оборудования для первичной переработки дополнительно включены машины для очистки, сортировки и калибровки яиц, машины и оборудование для содержания птиц. По данным властей, необходимость модернизации и приобретения этого оборудования актуальна для большинства птицефабрик на территории области.

Как уточнили ТАСС в правительстве области, на территории региона четыре птицефабрики занимаются производством пищевых яиц: "Советская агрофирма" в Советском районе, "Возрождение" в Яранском районе, "Вятско-Полянская ПТФ" в Вятскополянском районе и "Фаленки-агро" в Фаленском районе.

Ранее губернатор Александр Соколов поручил проработать вопрос предоставления субсидий птицефабрикам области на технологическую модернизацию специфического птицеводческого оборудования.