Экс-губернатор Новосибирской области Юрченко возглавил Бердский электромеханический завод

Василий Юрченко уточнил, что группа компаний S7 консолидирует доли производства и приобретает его акции

НОВОСИБИРСК, 13 марта. /ТАСС/. Бывший губернатор Новосибирской области Василий Юрченко занял пост генерального директора Бердского электромеханического завода, который производит оборудование и детали для самолетов и ракетно-космических систем.

"Да, [назначен гендиректором АО "Бердский электромеханический завод"] с 13 марта. Задачи очень масштабные, планы грандиозные", - сказал Юрченко ТАСС в понедельник.

Также он сообщил, что сейчас группа компаний S7 консолидирует доли производства, приобретает его акции.

Юрченко был губернатором Новосибирской области с 2010 по 2014 год. Впоследствии занимал руководящие посты в компании "Металлсервис-Новосибирск".

АО "Бердский электромеханический завод" - машиностроительное предприятие, работает с 1959 года. Приоритетными направлениями на заводе являются выпуск продукции для оборонного комплекса, ракетно-космической отрасли, авиации и электромеханической продукции гражданского направления.