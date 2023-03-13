ФРТ планирует привлечь займы для решения проблемы дольщиков

Их объем составит 60 млрд рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Фонд развития территорий планирует привлечь заемные средства, чтобы закрыть потребность в 60 млрд рублей для окончательного решения проблемы обманутых дольщиков в РФ. Эти средства удастся вернуть за счет продажи имущества к 2025 году, сообщил генеральный директор ФРТ Ильшат Шагиахметов, выступая в Совете Федерации в понедельник.

"У нас дефицит финансирования этой программы [решения проблемы дольщиков] в объеме 60 млрд рублей. <…> Это "квазинедофинансирование", потому что мы нашли выход. Средства на возврат этих денег есть - это продажа имущества. <…> Мы с Минфином прорабатываем схему привлечения заемного финансирования. В перспективе до 2025 года мы эти средства должны будем возвратить", - сказал он.

По словам Шагиахметова, в распоряжении фонда окажутся 27 тыс. площадных объектов и около 500 участков, которые можно будет реализовать. Стоимость последних он оценил в 30 млрд рублей.

Сам дефицит финансирования программы в 60 млрд рублей сложился из совокупной стоимости имущественных прав обманутых дольщиков на 2022 год в 18 млрд рублей - около 6 тыс. человек - и удорожания строительства объектов.

Генеральный директор ФРТ добавил, что в 2023 году предстоит восстановить в правах 49,1 тыс. человек за счет механизмов фонда и еще 26,4 тыс. человек силами регионов.