Экспортные перевозки в порты России в январе-феврале выросли на 0,5%

По данным РЖД, они составили 56 млн тонн

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Погрузка экспортных грузов в направлении морских портов России за январь - февраль 2023 года выросла на 0,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составила 56 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Погрузка экспортных грузов на сети ОАО "Российские железные дороги" в адрес российских морских портов в январе-феврале 2023 года составила 56 млн тонн, что на 0,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе положительная динамика отмечается при перевозках грузов в порты Северо-Запада (+3,6%, до 22 млн тонн грузов) и Дальнего Востока (+2,4%, до 18,7 млн тонн)", - говорится в сообщении.

Положительная динамика наблюдается в перевозках угля (+11,1% к январю-февралю 2022 года, до 30,5 млн тонн), зерна (рост в два раза, до 2,2 млн тонн), химикатов (+36,5%, до 381,2 тыс. тонн).

"В целом, в структуре экспортного грузопотока в порты доля угля составила 54,4%, нефтяных грузов - 23,3%, удобрений - 6%, черных металлов - 4,6%, зерна - 3,9%, руды - 1,4%", - заключили в РЖД.