Ливанский фунт побил рекорд падения по отношению к доллару

По информации новостного портала An Nashra, это связано с судебным слушанием по делу управляющего Центральным банком страны Риада Саляме, которого обвиняют в отмывании денег и незаконном обогащении

БЕЙРУТ, 13 марта. /ТАСС/. Обменный курс ливанского фунта понизился в понедельник до рекордной отметки: с 82 тыс. до 93 тыс. за $1. Об этом сообщил новостной портал An Nashra, который связывает падение стоимости национальной валюты с предстоящим 15 марта судебным слушанием по делу управляющего Центральным банком Ливана Риада Саляме.

Главе ЦБ республики предъявлено обвинение в отмывании денег и незаконном обогащении. В финансовые махинации, связанные с подделкой документов и уклонением от налогов, втянуты помощница управляющего Марианна Ховейк и его брат, бизнесмен Раджа Саляме, которые также будут привлечены к судебной ответственности.

Судебный иск против 72-летнего Саляме, который занимает пост главы ЦБ Ливана с 1993 года, инициировали адвокаты из неправительственной организации "Народ хочет смены режима". Высокопоставленного чиновника обвиняют также в проведении ошибочной денежно-кредитной политики, которая привела к финансовому коллапсу.

С октября 2019 года, когда страна погрузилась в социально-экономический кризис, курс доллара вырос по отношению к ливанскому фунту в 62 раза. Согласно исследованию Всемирной продовольственной программы ООН, 1,3 млн ливанцев и 700 тыс. сирийских беженцев, что составляет треть населения страны, живут сейчас за чертой бедности.

Ранее ливанские власти, в соответствии с требованиями Международного валютного фонда (МВФ), обязались осуществить аудиторскую проверку Центробанка и 14 крупнейших частных банков. В рамках соглашения с МВФ в Ливане должны быть проведены реформа банковского сектора и налоговой системы, реструктуризация государственного долга, сокращение госаппарата и отмена субсидий по всем основным статьям.

7 апреля прошлого года правительство Ливана и МВФ согласовали программу экономических реформ и четырехлетний механизм расширенного финансирования, который позволит стране получить около $12 млрд.