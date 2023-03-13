СМИ: расходы финнов на электроэнергию выросли на €5 млрд в 2022 году

По данным Yle, во второй половине года средняя цена за киловатт-час достигла 20 центов

СТОКГОЛЬМ, 13 марта. /ТАСС/. Жители Финляндии из-за энергокризиса в 2022 году заплатили по счетам за электроэнергию на €5 млрд больше, чем в 2021 году. Об этом в понедельник сообщила телерадиовещательная компания Yle.

По ее данным, во второй половине 2022 года средняя цена за киловатт-час достигла 20 центов, в то время как в 2020 году она составляла 2,8 цента. "Себестоимость производства электроэнергии примерно такая же, как до энергетического кризиса. Производители чистой электроэнергии получают огромную выгоду от сложившихся обстоятельств", - заявил профессор университета Аалто Петер Лунд.

Основной причиной роста цен называется конфликт на Украине и прекращение поставок энергоресурсов из России. Нехватка природного газа вызвала удорожание производства электроэнергии на основе данного вида топлива. Другой причиной эксперты называют предельное ценообразование в энергетическом секторе, которое привело к стремительному росту цен на электроэнергию и создало финансовые трудности для граждан. "Потребители в настоящее время не могут пользоваться по-настоящему дешевой солнечной, ветровой и гидроэнергией, и в этом виноват рынок", - считает Лунд.

Система ценообразования, оказавшаяся невыгодной для потребителей, способствовала увеличению прибыли производителей электроэнергии. Две крупнейших финские фирмы, занимающиеся энергетикой, Fortum и лесопромышленная UPM, удвоили операционную прибыль на фоне кризиса, уточняет телекомпания. Например, Fortum занимается производством электроэнергетики с помощью атомных и гидротехнологий. "Себестоимость киловатт-часа, вырабатываемого гидроэнергетикой, составляет один центр, в то время как рыночная цена электроэнергии достигает 50 центов в пиковые моменты", - указано в публикации.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.