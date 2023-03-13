Дума на этой неделе рассмотрит проект новой редакции закона о занятости населения

В частности, документ предусматривает, что участники СВО и их семьи будут в первоочередном порядке получать услуги служб занятости

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Госдума на этой неделе рассмотрит проект новой редакции закона "О занятости населения в РФ". В частности, документ предусматривает, что участники специальной военной операции и их семьи будут в первоочередном порядке получать услуги служб занятости.

"В первом чтении на этой неделе будет рассмотрен очень важный законопроект - "О занятости населения в Российской Федерации", - сказал первый вице-спикер палаты Александр Жуков по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты 11 января. Среди ее авторов - спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Документ упорядочивает действующие нормы законодательства о занятости, а также закрепляет новые меры поддержки различных категорий граждан. Так, инициативой вводится новая категория лиц, которым будут оказываться специальные меры поддержки, - это бывшие участники специальной военной операции и члены их семей.

Законопроект также обязывает службы занятости работать с образовательными организациями для обеспечения профориентации и трудоустройства молодых специалистов. Правительство должно установить меры поддержки трудоустройства молодежи, в том числе при государственной регистрации молодых граждан в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Кроме того, в законопроекте закреплено право работодателей на меры финансовой поддержки при найме молодежи.

Также предлагается дать право индивидуальным предпринимателям и самозанятым получать пособие по безработице в максимальном размере. Помимо того, помощь от служб занятости смогут получить работники, находящиеся под риском увольнения.