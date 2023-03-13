"Новые люди" предложат Мишустину инициативы по поддержке производителей

Во фракции считают, что предприниматели могут обеспечить страну всем необходимым

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным планируют обсудить новые меры по поддержке производителей и снижению административного давления. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фракции.

"Мы видим, что экономика устояла благодаря нашим предпринимателям. Они могут обеспечить страну всем необходимым, готовы наращивать объемы производства и расширяться. Нам нужно создать условия для того, чтобы жить на всем своем и не зависеть от импорта", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Для этого необходимо сделать экономику свободнее, развязать руки людям дела, снизить административное и силовое давление. По всем этим направлениям мы представим правительству конкретные инициативы", - считают во фракции.

Ранее лидер "Новых людей" Алексей Нечаев заявлял, что в ходе запланированной на 16 марта встречи с премьером фракция планирует обсудить в том числе уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее супруга Артема Чекалина. Ранее представитель столичного ГСУ СК Юлия Иванова сообщила, что в отношении Чекалиных возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей.