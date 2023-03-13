Акции Polymetal на Мосбирже росли более чем на 5%

Акции "Полюса" прибавляли более 4%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Акции Polymetal на сегодняшних торгах Московской биржи прибавляли более 5%, акции "Полюса" - более 4%. При этом акции "Селигдара" поднимались более чем на 3% на фоне рост цен на золото, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 17:59 мск, акции Polymetal росли на 5,27%, до 535 руб. за бумагу. Акции "Полюса" на 17:58 мск росли на 4,39%, до 9 370 руб. Акции "Селигдара" прибавляли 3,34%, поднимаясь до 50,18 руб. за бумагу, свидетельствую данные торгов на 17:59 мск.

К 18:13 мск акции Polymetal замедлили рост и торгуются на уровне 533,1 руб. за бумагу (+4,9%), а акции "Полюса" растут на 4,1%, до 9 345 руб. за бумагу. В то же время стоимость акций "Селигдара" замедлила рост до 49,85 руб. за бумагу (+2,66%).

Стоимость золота на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) увеличивается на 2,55%, до $1 914,9 за унцию, свидетельствуют данные торгов на 18:13 мск.

Ранее стоимость золота на Comex превысила $1,9 тыс. за тройскую унцию впервые с 9 февраля.