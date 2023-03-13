13 марта, 15:52

Петербургское УФАС выявило нарушения в рекламе Альфа-банка

Ведомство предписало кредитной организации прекратить распространение незаконной рекламы, нарушителю законодательства выпишут штраф

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало ненадлежащей рекламу, которую распространял Альфа-банком. Кредитной организации предписано прекратить распространение незаконной рекламы, нарушителю будет выписан штраф, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Петербургского УФАС.

"Санкт-Петербургское УФАС России признало ненадлежащей рекламу Альфа-банка. Комиссия выдала банку предписание о прекращении распространения незаконной рекламы. Нарушителя ждет штраф", - рассказали в пресс-службе.

Альфа-банк в рекламе своего финансового продукта сообщал только выгодные для него условия: "Без страховок и комиссии за выдачу. Ставка по кредиту от 10,75%".

При этом в рекламе отсутствовала следующая существенная информация: предложение относится к льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства с Минэкономразвития РФ; банк предоставляет кредит сроком до 10 лет и на сумму не более 10 млн рублей; в зависимости от целей кредита меняется срок предоставления кредита, процентная ставка и максимальная сумма кредита.

Также в УФАС подчеркнули, что реклама распространялась без согласия абонента. 

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РоссияСанкт-Петербург
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