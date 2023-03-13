Налоговые сборы могут достичь более 100 млрд рублей в год при "обелении" аренды

Заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов заявил, что объем арендного рынка России составляет 229 млн кв. м, что сопоставимо с жилым фондом Москвы

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Налоговые отчисления могут составить более 100 млрд рублей в год при "обелении" рынка арендного жилья в России. Такое мнение высказал в понедельник заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

"Объем арендного рынка РФ составляет 229 млн кв. м, что сопоставимо с жилым фондом Москвы. Если предположить, что весь этот рынок был бы обелен, то объем арендных платежей мог бы составить более 2,5 трлн рублей в год. Даже если предполагать, что будут сдавать физические и юридические лица, в среднем это от 100 млрд рублей в год налоговых отчислений", - сказал он.

До 8 млн (около 13%) российских семей снимают жилье, а каждая пятая рассматривает такую возможность, отмечают в ДОМ.РФ. При этом ежегодно официально регистрируют только около 8 тыс. договоров аренды. За последние годы привлекательность аренды возросла, среди причин - рост стоимости жилья. "ДОМ.РФ проделывает большую работу по переходу к цивилизованной аренде. По нашей инициативе в ряде регионов уже созданы законодательные условия, позволяющие масштабировать механизм [цивилизованной аренды жилья] и тем самым улучшать жилищные условия людей", - добавил Филиппов.

ДОМ.РФ с 2016 года занимается развитием рынка цивилизованной аренды жилья: коммерческой, корпоративной, льготной для отдельных категорий граждан и студенческой. Сейчас в портфеле компании 16 проектов в семи регионах России. Профинансировано строительство почти 10 тыс. квартир и апартаментов общей площадью около 0,5 млн кв. м с современной отделкой, мебелью и техникой в жилых комплексах с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой.