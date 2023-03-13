В Швеции пенсионный фонд потерял $1,13 млрд после краха SVB

Генеральный директор фонда Магнус Биллинг заявил, что "клиенты могут чувствовать себя в безопасности"

СТОКГОЛЬМ, 13 марта. /ТАСС/. Потери шведского пенсионного фонда Alecta от инвестиций в обанкротившийся американский банк Silicon Valley Bank (SVB) составили 12 млрд крон ($1,13 млрд). Об этом в понедельник сообщает агентство ТТ.

"Есть много признаков того, что эти инвестиции следует считать потерянными", - прокомментировал представитель фонда Якоб Лапидус.

Однако, по словам генерального директора фонда Магнуса Биллинга, банкротство затронуло Alecta лишь незначительно. "Клиенты могут чувствовать себя в безопасности", - подчеркнул он. Глава фонда отметил, что эти потери следует сопоставить с общей суммой в 1,2 трлн крон, которыми управляет Alecta.

Биллинг также подчеркнул, что финансовое положение компании "очень прочное". "Мы по-прежнему обеспечиваем нашим клиентам положительный результат доходности", - сказал гендиректор.

10 марта департамент финансовой защиты американского штата Калифорния объявил о банкротстве Silicon Valley Bank. Один из ведущих кредиторов технологических предприятий Кремниевой долины разорился менее чем за двое суток. Как отметила телекомпания CNN, это стало самым крупным банкротством банка в США со времени финансового кризиса 2008 года. SVB был передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов.