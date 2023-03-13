Минцифры с 1 июня должно обеспечить передачу сведений о волонтерской деятельности в ЕСИА

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Минцифры обеспечить с 1 июня 2023 года техническую возможность передачи сведений о волонтерской деятельности в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минцифры РФ обеспечить с 1 июня 2023 года техническую возможность направления сведений о добровольческой деятельности, содержащихся в единой информационной системе в сфере развития добровольчества, в федеральную государственную информационную систему "Единая система идентификации и аутентификации" в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме", - сказано в документе.

Ассоциация волонтерских центров должна будет проводить сопоставление сведений о добровольцах, сведения о которых содержатся в системе "Добровольцы России", со сведениями из ЕСИА. Данные должны содержать, в частности, фамилию, имя и отчество, пол, номер телефона, адрес электронной почты, страховой номер и паспортные данные. Также ассоциация должна будет проверять информацию о добровольцах, которая содержится в системе, на актуальность и на соответствие требованиям.