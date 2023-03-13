Министры транспорта стран ЕС обсудили предложенные ЕК стандарты Euro 7

Они высказались за вступление новых требований в силу не ранее чем в 2029 году

ПРАГА, 13 марта. /ТАСС/. Министры транспорта Чехии, Германии, Италии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии обсудили в понедельник в Страсбурге предложенные Еврокомиссией (ЕК) стандарты для автомобильных выбросов Euro 7. Об этом сообщило Чешское радио.

Министры на встрече, инициатором которой выступил глава чешского Минтранса Мартин Купка, представили критические замечания в адрес плана ЕК. Они, в частности, высказались, чтобы требования Euro 7 вступили в силу не ранее чем в 2029 году.

Нормы по выбросу эмиссий Euro 7 должны быть приемлемыми для европейской автомобильной промышленности и клиентов, подчеркивалось в Страсбурге.

ЕК недавно представила проект нового уровня экологических стандартов Euro 7. Он сразу стал объектом серьезной критики со стороны автопроизводителей и экспертов автомобильной отрасли. Они, в частности, утверждают, что принятие предлагаемых стандартов может серьезно замедлить переход на транспорт с нулевым уровнем вредных выбросов.

ЕК настаивает на замене действующей в Евросоюзе нормы Euro 6. Еврокомиссией предлагается сделать едиными отличающиеся ныне стандарты по выбросам для легковых автомобилей, грузовиков и автобусов.