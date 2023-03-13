Автоперевозки без разрешений между Белоруссией и Ираном могут начаться уже в 2023 году

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что за 2022 год "экспорт услуг автотранспорта" из его страны в Иран увеличился по сравнению с 2021 годом в 3,6 раза

МИНСК, 13 марта. /ТАСС/. Автомобильные грузоперевозки между Белоруссией и Ираном без разрешений могут начаться уже в 2023 году. Об этом в понедельник после подписания в Тегеране протокола о внесении изменений в соглашение об автомобильном транспорте заявил министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко.

"Надеюсь, что обеим сторонам удастся произвести ратификацию протокола в сжатые сроки и уже в 2023 году автомобильные перевозчики получат возможность осуществлять перевозки грузов без разрешений", - приводит слова министра пресс-служба Минтранса.

Авраменко отметил, что за 2022 год "экспорт услуг автотранспорта" из Белоруссии в Иран увеличился по сравнению с 2021 годом в 3,6 раза. "Выражаю уверенность, что с подписанием протокола данная тенденция сохранится", - сказал он в ходе встречи с министром дорог и городского развития Ирана Мехрдадом Базрпашем.

В начале марта Совет министров Белоруссии уполномочил Минтранс подписать протокол о внесении изменений в соглашение с Ираном об автомобильном сообщении. Авраменко ранее сообщал, что иранская сторона также завершает соответствующую процедуру на получение полномочий на подписание протокола.

Подписание документа об установлении безразрешительного порядка международных автомобильных перевозок грузов позволит логистическим компаниям шире использовать потенциал автомобильного транспорта при построении новых схем перевозок между Белоруссией и Ираном.