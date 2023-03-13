США одобрили проект по бурению нефтяных скважин на Аляске

В корпорации ConocoPhillips заявили, что скважины позволят добывать до 180 тыс. баррелей нефти в день

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Власти США одобрили проект, разрешающий американской энергетической корпорации ConocoPhillips бурить нефтяные скважины на северо-западных территориях Аляски. Соответствующий документ был опубликован в понедельник на сайте Бюро по управлению государственными и общественными землями США.

"Настоящий протокол о решении разрешает разработку проекта <...> с внесенным изменением, которое включает бурение только на трех участках", - говорится в тексте.

В комментарии по поводу вынесенного решения ConocoPhillips отметила, что скважины позволят добывать до 180 тыс. баррелей нефти в день. "Ожидается, что проект принесет от $8 до $17 млрд в качестве новых доходов федеральному правительству, штату Аляска и общинам региона Норт-Слоуп", - сообщила компания.

Как отмечается в постановлении государственного органа, в общей сложности разработка этих трех участков позволит добыть 576 млн баррелей нефти, но в то же время приведет к выбросам углекислого газа объемом 239 млн тонн. Экоактивисты выступают против проекта и настаивают, что бурение на Аляске станет климатической катастрофой и противоречит политике перехода к чистой энергетике.

Ранее сенатор от штата Аляска Дэн Салливан также выступил за развитие добычи нефти на Аляске, заявив, что конфликт на Украине выявил стратегическую ошибку США в области энергетики, заключавшуюся в том, что Вашингтон "так сильно сфокусировался на прекращении производства американской энергии".