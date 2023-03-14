В Приамурье мобилизованным бизнесменам увеличили срок оплаты за аренду госимущества

Отсрочка будет предоставляться как на весь период прохождения службы, так и еще на 90 дней после ее окончания

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 марта. /ТАСС/. Власти Амурской области увеличили мобилизованным предпринимателям период отсрочки по оплате аренды государственного имущества, сообщается во вторник на сайте регионального Минимущества.

"Правительство области увеличило период отсрочки уплаты арендных платежей за имущество для предпринимателей из числа мобилизованных и добровольцев. Также мера поддержки рекомендована для принятия на муниципальном уровне по всей территории Амурской области", - говорится в сообщении.

По новым правилам отсрочка платы за аренду недвижимости, земельных участков и другого государственного имущества будет предоставляться как на весь период прохождения службы, так и еще на 90 дней после ее окончания. Коммунальные платежи в период такой отсрочки будет платить арендодатель.

Поддержкой могут воспользоваться физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, юрлица, где один и тот же человек является единственным учредителем или участником компании и ее руководителем. Помимо мобилизованных, такая мера поддержки касается предпринимателей, заключивших контракты о прохождении военной службы, и бизнесменов-добровольцев, вошедших в состав армейских подразделений.

Расширение периода отсрочки озвучил премьер-министр Михаил Мишустин 8 февраля в ходе своего выступления на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.