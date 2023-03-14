Казахстан планирует в апреле направить еще 20 тыс. тонн нефти в Германию

Первая партия нефти уже ушла, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков

АСТАНА, 14 марта. /ТАСС/. Власти Казахстана планируют направить еще 20 тыс. тонн нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию в апреле текущего года. Об этом сообщил журналистам во вторник министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Первая партия нефти уже ушла, вторая партия нефти планируется в марте. В среднем планируем [направлять] 20 тыс. тонн нефти в месяц. По плану в апреле тоже 20 тыс. тонн", - сказал Акчулаков.

Он уточнил, что обязательства Казахстана по поставкам нефти в Германию составляют порядка 300 тыс. тонн нефти в год.

В феврале текущего года национальный оператор Казахстана "Казтрансойл" осуществил поставку 20 тыс. тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию.