Байден заявил, что США нужны будут ископаемые источники еще не меньше 10 лет

Американский президент также отметил преимущества солнечной и ветровой энергии

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. США будут испытывать потребность в ископаемых источниках энергии еще как минимум 10 лет. Об этом во вторник заявил американский президент Джо Байден в интервью Калу Пенну в программе The Daily Show.

"Ископаемые источники нужны будут [США] как минимум еще 10 лет. Мы не можем завтра отказаться от них", - заявил Байден, отвечая на комментарий Пенна о том, что некоторые молодые американцы считают, что администрация недостаточно быстро осуществляет переход к возобновляемым источникам энергии. Байден также отметил преимущества солнечной и ветровой энергии, которая будет значительно дешевле.

При этом Илон Маск ранее заявил, что этот переход может занять 30-40 лет.

По мнению некоторых экспертов, опрошенных газетой The Washington Post, без новых законодательных инициатив в сфере климата Байден не сможет выполнить одно из ключевых обещаний своего президентства - сократить выбросы парниковых газов в США на 50-52% к 2030 году по сравнению с показателями за 2005 год. Как отмечает издание, неспособность президента до настоящего момента добиться более конкретных действий, в том числе в вопросе перехода к экологически чистой энергии, и финансирования от Конгресса США наносит ущерб доверию к стране за рубежом.