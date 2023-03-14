"Сибур" не исключил в будущем возврата на рынок СУГ Европы

Компания пока сохраняет инфраструктуру под отгрузки в этом направлении, сообщил член правления - исполнительный директор "Сибура" Олег Макаров

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. "Сибур" не исключает в будущем возврата на рынок сжиженных углеводородных газов (СУГ) Европы, компания пока сохраняет инфраструктуру под отгрузки в этом направлении. Об этом в интервью ТАСС сообщил член правления - исполнительный директор "Сибура" Олег Макаров.

"Мы готовы работать в этом направлении, у нас полностью сохранилась инфраструктура под это направление. Поэтому если ситуация будет складываться более благоприятно, конечно, мы вернемся на этот рынок. Поживем - увидим", - сказал он.

"Сибур" перенаправил свои поставки СУГ из Европы в Азию и Восточное Средиземноморье. Нефтехимические компании с традиционных для "Сибура" рынков - Центральной, Восточной и Северо-Западной Европы - в 2022 году ввели "самосанкции" и почти полностью отказались от закупок российской продукции, пояснил Макаров.

"Естественно, это привело к тому, что усложнилась логистика: нужно ехать далеко, мы говорим в первую очередь о странах Средиземноморья, мы начали двигаться туда. Движение вокруг Европы резко увеличило затраты на логистику и привело к дополнительному давлению по объемам на те рынки, куда мы начали поставлять. В целом в 2022 году экономика таких отгрузок, если смотреть через нетбэк, упала примерно в два раза", - подчеркнул топ-менеджер "Сибура".

"Сибур" - крупнейшая вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания России, объединяющая ряд производственных площадок в различных регионах РФ. Компания реализует продукцию потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях.