ОЭЗ "Алабуга" начала строительство крупнейшего логистического центра в РФ

Инвестиции в который составят 20 млрд рублей

КАЗАНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" начала строительство в Татарстане крупнейшего логистического центра России, инвестиции в который составят 20 млрд рублей. Первый этап работ планируют завершить до конца 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе ОЭЗ.

"ОЭЗ "Алабуга" начала реализацию проекта логистического терминала имени Дэн Сяопина. Объем инвестиций в проект составит 20 млрд рублей. Терминал станет частью промпарка "Этилен 600". Сегодня на площадке стартовали строительно-подготовительные работы", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на объекте задействовано более 80 единиц техники и порядка 100 строителей. Завершение первого этапа работ запланировано до конца 2023 года.

По данным пресс-службы, логоцентр имени Дэн Сяопина станет крупнейшим в России. Начальная площадь по проекту составит 65 гектаров, длина контейнерной площадки - 1,05 км. Это позволит выполнять погрузочно-разгрузочные операции сразу с целым контейнерным поездом без дополнительных маневровых работ.

"Логистический комплекс будет еженедельно принимать и отправлять в обратном направлении минимум по одному поезду в Китай. Кроме того, терминал будет оказывать услуги по обслуживанию мультимодальных перевозок в роли перевалочного терминала со взаимодействием нескольких видов транспорта - автомобильного, железнодорожного и в перспективе - авиационного", - уточнили в пресс-службе. Планируемая мощность логоцентра после всех этапов реализации проекта составляет 100 тыс. контейнеров в год.

В августе 2022 года ОЭЗ "Алабуга" и ПАО "Сибур" подписали соглашение о создании индустриального парка "Этилен 600". Общий объем инвестиций в проект составит 1,3 трлн рублей, из которых 140 млрд рублей - инвестиции ОЭЗ. "Этилен 600" станет площадкой, где создано уникальное окно возможностей для производителей мало- и среднетоннажной химии, сырьем для которых может стать нефтегазохимическая продукция предприятия "Сибура" в Нижнекамске.