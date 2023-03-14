FT: процесс по иску лизингодателей из-за самолетов в РФ пройдет в Лондоне в 2024 году

Компания AerCap рассчитывает получить от своих страховщиков до $3,5 млрд в связи с утратой в России 116 самолетов и 23 авиадвигателей

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Высокий суд Лондона в 2024 году рассмотрит иск нескольких компаний-лизингодателей к страховщикам из-за отказа последних выплатить компенсацию за самолеты, права на которые были перерегистрированы российскими перевозчиками после введения западных санкций в 2022 году. Об этом в понедельник сообщила британская газета Financial Times.

По данным издания, судебный процесс объединит иски крупнейшей в мире авиализинговой компании AerCap против страховых групп AIG, Lloyd's of London, и Fidelis, а также претензии компании из Объединенных Арабских Эмиратов Dubai Aerospace Enterprise и нескольких других лизингодателей. AerCap рассчитывает получить от своих страховщиков до $3,5 млрд в связи с утратой в России 116 самолетов и 23 авиадвигателей. Компания также оформила страхование своих воздушных судов по специальной программе "военных рисков" Lloyd's с суммой покрытия до $1,2 млрд. Объем запросов других лизингодателей не раскрывается.

Страховые компании отказались от выплат лизингодателям. Они мотивировали свои действия тем, что перерегистрация самолетов после ввода антироссийских санкций не считается основанием для выплат по условиям страхования.

Судья Кристофер Батчер постановил, что иски лизингодателей должны быть рассмотрены в рамках одного процесса, что "сэкономит значительное количество времени". Представляющий интересы AerCap юрист Марк Ховард подверг критике решение представителя Высокого суда Лондона и назвал объединенное судебное разбирательство "процессуальным кошмаром". При этом представитель страховой группы AIG Гэвин Кили приветствовал объединение исков.

Совет ЕС в связи с ситуацией на Украине 26 февраля 2022 года в качестве санкционных мер запретил продажу и поставки, в том числе в лизинг, воздушных судов и запчастей к ним для российских авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты, их ремонт. Часть зарубежных компаний, в том числе ближневосточных, приняли аналогичные меры. После этого российские авиакомпании начали сталкиваться с попытками арестов самолетов при международных полетах, даже при вывозных рейсах. На этом фоне резидент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, дающий возможность российским авиакомпаниям регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге.