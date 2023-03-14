Товарооборот между Белоруссией и Петербургом в 2022 году вырос в 1,3 раза

Его объем составил $908 млн

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Товарооборот между Белоруссией и Санкт-Петербургом по итогам 2022 года показал рост в 1,3 раза, достигнув $908 млн. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Леонид Заяц во вторник на открытии II Белорусского продовольственного форума в Санкт-Петербурге.

"Сегодня можно с радостью констатировать, что прошедший год не прошел зря, что мы добавили в своих действиях и увеличили объемы товарооборота более чем в 1,3 раза, более чем на $200 млн. А именно - $908 млн - это товарооборот между Республикой Беларусь и Санкт-Петербургом", - сказал вице-премьер, выступая перед участниками форума.

По его словам, продовольственная корзина, которая поступила на потребительский рынок Петербурга из Белоруссии, оценивается в $667 млн. "Уверен, что наш потенциал еще далеко не исчерпан, у нас есть что предложить покупателям, потребителям Ленинградской области, Санкт-Петербурга, в целом РФ из Республики Беларусь", - отметил Заяц.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, Белоруссия является самым активным торговым партнером города среди стран СНГ. "Продукция агропромышленного комплекса республики занимает достойное место на полках петербургских магазинов и высоко ценится жителями нашего города", - говорится в его приветственном обращении к участникам форума, которое огласил вице-губернатор Кирилл Поляков.

Второй Белорусский продовольственный форум проходит 14-16 марта при содействии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии. По данным организаторов, в мероприятиях форума примут участие более 200 делегатов из 8 регионов Северо-Западного федерального округа России, около 30 компаний из Белоруссии.