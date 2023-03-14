В Киеве и области частично введены стабилизационные отключения света

Как сообщили в энергохолдинге "ДТЭК", из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям районов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Стабилизационные отключения электроэнергии введены в ряде районов Киева и Киевской области. Об этом во вторник сообщили в энергохолдинге "ДТЭК".

"В части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов столицы происходят отключения по стабилизационным графикам. Также стабилизационные графики были применены в Бучанском, Обуховском и Фастовском районах Киевской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

По ее данным, из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию всем жителям этих районов. "Поэтому по команде [национальной энергетической компании] "Укрэнерго" были применены стабилизационные отключения согласно графикам", - указали в энергохолдинге.

В понедельник в ряде районов Киева и Киевской области вводились аварийные отключения света.

В ночь на 9 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, которая длилась около пяти часов. Из разных городов и областей поступала информация о взрывах. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал о повреждении объектов генерации и распределения в восьми регионах. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе поврежден объект энергетической инфраструктуры. По данным местных СМИ, речь может идти о крупнейшей теплоэлектроцентрали Украины - ТЭЦ №5, которая снабжает теплом около трети жителей и ряд предприятий украинской столицы.