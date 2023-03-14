Тюменская компания за два года увеличит выпуск продукции для энергоотрасли на 50%

"Мегатор" в среднем выпускает до 30 трансформаторных подстанций в год

ТЮМЕНЬ, 14 марта. /ТАСС/. Компания ООО "Мегатор" после переезда на территорию крупнейшего промтехнопарка в России - тюменского ДСК-500 - нарастит выпуск продукции для энергоотрасли на 50% за два года. Об этом сообщил гендиректор компании Аркадий Перегудов в ходе пресс-тура по производству, передает во вторник корреспондент ТАСС.

"На ДСК-500 мы занимаем площадь 3 тыс. кв. м. Технопарк дает нам отличную возможность вырасти в технологическом плане. Ближайшие два года мы будем работать над этим. В среднем мы выпускаем до 30 подстанций в год, в объемах мы планируем прирасти около 50% за два года", - сказал Перегудов.

Компания "Мегатор" основана в октябре 2019 года, выпускает оборудование для энергетической отрасли - блочные комплектные трансформаторные подстанции и распределительные пункты в железобетонном корпусе. До 2022 года 70% компонентов, используемых компанией были европейскими, сейчас доля импортозамещения достигает 50-70%, до 30% комплектующих - из Китая, Южной Кореи, Казахстана. Основными заказчиками являются тюменские компании, реализованы проекты на Дальнем Востоке, Камчатке, в Карачаево-Черкесии.

ДСК-500 - масштабный проект промышленного технопарка на базе бывшего комбината деревянного домостроения, который предполагается в ходе реновации преобразовать для размещения высокотехнологичных производств, научно-исследовательских лабораторий, создания креативных пространств. Работы по реновации территории бывшего комбината деревянного домостроения ДСК-500 пройдут в Тюмени с 2024 года по 2025 год. Вклад проекта в валовый региональный продукт составит не менее 1%. Регион получит более 2 тыс. рабочих мест в технологическом секторе.