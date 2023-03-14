14 марта, 09:36

"Уралхим" не будет обжаловать штраф за нарушение закона о персональных данных

Компания намерена исправить допущенные нарушения

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Компания "Уралхим" не будет обжаловать штраф за нарушение закона о персональных данных, намереваясь исправить допущенные нарушения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы не будем обжаловать решение о наложении штрафа. Компанией принят ряд мер для повышения уровня цифровой защиты, как персональных данных, так и коммерческой информации. "Уралхим" сожалеет об утечке личной информации сотрудников", - сказал собеседник агентства.

Суд в Москве во вторник оштрафовал компанию по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ ("Обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ") на 60 тыс. рублей. 

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