14 марта, 10:57

Mitsubishi Electric построит завод по выпуску полупроводниковых компонентов в Японии

На эти цели компания намерена выделить порядка $745 млн

ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Японская корпорация Mitsubishi Electric создаст завод по выпуску компонентов для полупроводников на территории префектуры Кумамото на юго-западе Японии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте корпорации.

Отмечается, что на эти цели Mitsubishi Electric выделит около 100 млрд иен (порядка $745 млн). Выпуск продукции на новом предприятии должен начаться к марту 2026 года.

Ранее правительство Японии утвердило план строительства завода тайваньской корпорации TSMC, который будет производить полупроводники также на территории Кумамото. Ожидается, что он приступит к работе к концу 2024 года. Ежемесячные объемы его выпуска оцениваются на уровне 55 тыс. единиц продукции. 

Теги:
Япония
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