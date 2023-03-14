Reuters: Индия рассматривает новые меры контроля за смартфонами иностранного производства

По данным агентства, Министерство информационных технологий страны намерено исключить использование этих гаджетов для шпионажа и других возможных злоупотреблений

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Министерство информационных технологий Индии разрабатывает новые правила безопасности для иностранных производителей смартфонов с целью исключить использование этих гаджетов для шпионажа и других возможных злоупотреблений.

Как сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на неназванные правительственные источники, ведомство намерено получить согласие производителей на удаление индийскими властями приложений в смартфонах и проверку обновления операционных систем в соответствии с введением в стране новых правил безопасности в сфере информационных технологий.

"Приложения в смартфонах могут быть слабым местом в системе безопасности, и мы хотим убедиться, что никакие иностранные государства, включая Китай, не используют их в своих целях. Это вопрос национальной безопасности", - цитирует Reuters источники.

Согласно новым индийским правилам, которые соответствуют принятым в странах Евросоюза, иностранные производители смартфонов должны будут предоставить возможность властям для удаления приложений, а новые модели смартфонов будут подлежать проверке на соответствие местным стандартам для этих средств связи.

"Данные меры необходимы, поскольку операционные системы у большинства смартфонов, которые сейчас используются в Индии, могут обновляться и создавать серьезную угрозу для конфиденциальности пользователей и национальной безопасности", - сказали собеседники Reuters.

Новые правила могут замедлить продвижение на рынке Индии новых гаджетов и привести к потерям в бизнесе компаний-поставщиков смартфонов, включая Samsung, Xiaomi, Vivo и Apple, отмечает Reuters.

На быстрорастущем рынке смартфонов Индии доминируют китайские компании Xiaomi, BBK Electronics Vivo и Oppo, на которые приходится почти половина всех продаж. Доля южнокорейской Samsung составляет 20%, а американской Apple - 3%.

Блокировка китайских приложений

На фоне сохраняющейся напряженности в отношениях Нью-Дели и Пекина после произошедшего весной 2020 года вооруженного конфликта на индийско-китайской границе в Индии в 2021-2022 годах были заблокированы 224 разработанных в КНР мобильных приложения, которые, по утверждениям властей, представляют угрозу национальной безопасности и конфиденциальности пользователей.

Ряд из них принадлежал таким крупным китайским технологическим компаниям, как Tencent, Alibaba и NetEase. Среди запрещенных приложений - TikTok, SHAREit, WeChat, UC Browser и другие.

Для блокировки аккаунтов в соцсетях индийские власти впервые воспользовались чрезвычайными полномочиями, которые им предоставляет принятый в 2021 году закон, касающийся сферы информационных технологий и работы цифровых средств массовой информации. Законом предусмотрены этические нормы для таких СМИ и руководящие принципы для трансляции новостных и других информационных материалов.