Госдума расширила права местного самоуправления определять места запрета продажи алкоголя

Сейчас розничная продажа алкоголя запрещена, включая общепит, на территориях, прилегающих к школам, медицинским и спортивным, вокзалам, аэропортам, воинским частям

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который дает право органам местного самоуправления (МСУ) муниципальных округов определять места, где запрещена продажа алкоголя. Документ был инициирован Брянской областной думой.

Закон устанавливает, что границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, наравне с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов определяются также и органами местного самоуправления муниципальных округов.

Как пояснил ранее член комитета по экономической политике Сергей Алтухов, в марте 2017 года право определять границы территорий, где нельзя продавать алкоголь, забрали у городских и сельских поселений и передали исключительно органам МСУ в районах и городах. В 2019 году появилось новое муниципальное образование - муниципальный округ, куда как раз входят сельские поселения, и в части полномочий образовался правовой вакуум, которым, по словам депутата, "с переменным успехом пользовались рюмочные и распивочные". Поэтому понадобились соответствующие поправки в законодательство.

Сейчас розничная продажа алкоголя запрещена, включая общепит, на территориях, прилегающих к школам и медицинским учреждениям, спортивным сооружениям, вокзалам, аэропортам, воинским частям.