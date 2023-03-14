"Уральские авиалинии" в конце апреля начнут ежедневно летать из Домодедово на Иссык-Куль

В настоящее время рейсы выполняются один раз в неделю по субботам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 27 апреля приступит к ежедневным полетам из аэропорта Домодедово в село Тамчи в Киргизии на берегу озера Иссык-Куль, сообщили в Telegram-канале авиаперевозчика во вторник.

В настоящее время рейсы выполняются один раз в неделю по субботам.

"Летаем из Домодедово в Тамчи (Иссык-Куль) по субботам и обратно по воскресеньям до 22 апреля. С 27 апреля ежедневно", - говорится в сообщении.

По данным с сайта аэропорта Домодедово, "Уральские авиалинии" являются сейчас единственным перевозчиком на направлении.

Иссык-Куль - самое большое озеро в Киргизии, бессточное, считается одним из крупнейших по площади озер мира, не замерзает зимой. Рядом в верхней части Каракольского ущелья находится горнолыжный курорт, а также источники с термальной водой.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus.