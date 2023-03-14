Госдума приняла закон о прекращении дел о налоговых преступлениях при уплате недоимки

Максимальный срок лишения свободы, предусмотренный за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией, сокращается с шести до пяти лет

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о прекращении или отказе в возбуждении уголовного дела по налоговым преступлениям при уплате в полном объеме недоимки, пеней и штрафов.

Документ расширяет в Уголовно-процессуальном кодексе РФ перечень оснований для отказа в возбуждении уголовного дела или для его прекращения. Так, уголовное дело не может быть возбуждено, а уже возбужденное дело нужно прекратить в случае уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов в соответствии с законодательством о налогах и сборах и законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

В Уголовный кодекс РФ внесены изменения, направленные на смягчение ответственности за ряд преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей. Так, максимальный срок лишения свободы, предусмотренный за уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате организацией, сокращается с шести до пяти лет. Такое же снижение предусмотрено и в статье о неисполнении обязанностей налогового агента.