В Индии заявили, что страна укрепила связи с РФ и США ради надежных поставок топлива

По словам министра нефти и природного газа страны Хардипа Сингха Пури, Индия расширила свою сеть поставщиков топлива с 27 до 39 стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 марта. /ТАСС/. Индия укрепила сотрудничество с Россией и США, чтобы обеспечить себе надежные поставки сырой нефти. Об этом заявил во вторник министр нефти и природного газа южноазиатской республики Хардип Сингх Пури.

"Индия, чтобы обеспечить надежные поставки сырой нефти, еще больше укрепила связи с такими странами, как США, с которыми торговля энергоносителями выросла в 13 раз за последние четыре года, и Россией", - написал он в Twitter. Министр также сообщил, что за последние годы Индия расширила свою сеть поставщиков топлива с 27 до 39 стран.

По словам главы ведомства, "на Индию будет приходиться около 25% роста мирового спроса на энергию в период с 2020 по 2040 год". "Обеспечение доступа к энергии для нашего народа является обязательным. Это определяет нашу энергетическую стратегию, которая признана во всем мире прагматичной и сбалансированной", - подчеркнул он.

Индия, третий по величине импортер сырой нефти в мире после Китая и США, активно закупает российскую нефть. В начале 2022 года доля России в импортной нефтяной корзине Индии достигала всего 0,2%, к концу года она выросла почти до 1 млн баррелей в день, что составило более 20%.

Нью-Дели не поддержал введенный Западом потолок цен на российскую нефть. Как заявлял ранее Сингх Пури, нефть не имеет клейма какой-либо страны и Индия продолжит проводить независимую политику для обеспечения своей энергетической безопасности.