Первый турецкий электрокроссовер поступил в продажу

Его цена составила $48,5 тыс.

АНКАРА, 14 марта. /ТАСС/. Производитель первых турецких электрокаров Togg объявил во вторник стоимость первой модели, которая поступила в открытую продажу.

Компания выступила с объявлением, согласно которому первым продаваться начнет электрический кроссовер Togg T10X. Cтандартная версия с пробегом 314 км на одном заряде будет стоить 923 тыс. турецких лир ($48,5 тыс.). Версия с повышенным пробегом в 523 км на одном заряде обойдется в 1,215 млн турецких лир ($63,9 тыс.).

Несмотря на то, что первые турецкие электрокары уже поступили в открытую продажу, заказать их сейчас не представляется возможным. Это связано с тем, что на данном этапе производимые машины будут продаваться лишь тем, кто приняли участие в жеребьевке, состоявшейся месяц назад. Ожидается, что до конца 2023 года владельцами электрических кроссоверов станут не более 20 тыс. человек.

Электромобили Togg будут производиться в провинции Бурса (район Гемлик) на западе страны. Электрокар Togg был презентован в 2019 году. Серийные испытания прототипа кроссовера наиболее популярного сегмента SUV прошли в ноябре 2021 года, он разогнался до 100 км/ч за 4,8 секунды. По данным производителей, зарядка электромобиля на 80% займет 30 минут, запас хода составит 500 км.

Как сообщил журналистам генеральный директор компании Togg Гюрджан Каракаш, в год планируется производить порядка 100 тыс. электрокаров, при этом производственные мощности позволяют довести этот показатель до 175 тыс. единиц. К 2030 году в планах собрать около миллиона машин. Цена на них, по прогнозам автозавода, будет варьироваться от $43 тыс. до $54 тыс., однако конкретную стоимость до начала продаж представители компании называть не стали, сославшись на международную практику.

Официальные продажи Togg в Турции начнутся в марте 2023 года и в течение 1,5 года будут ориентированы на внутренний рынок. Затем планируется экспорт машин в европейские страны, в частности в ФРГ и во Францию.