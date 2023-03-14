В Свердловской области в 2,5 раза увеличили размер льготной субсидии на подключение к газу

Компенсацию в 250 тыс. рублей могут получить работники бюджетной сферы в сельской местности и семьи льготников, доход на одного человека в которых не превышает одного МРОТ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Свердловской области увеличили размер субсидии для льготников на подключение частных домов к газу в рамках программы социальной газификации до 250 тыс. рублей. Ранее максимальная сумма компенсации составляла 100 тыс. рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Губернатор Евгений Куйвашев принял решение об увеличении размера максимальной субсидии для льготников при подключении частных домов к газу в рамках программы социальной газификации - до 250 тыс. рублей. До этого момента жители Свердловской области могли претендовать на компенсацию максимальным размером в 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что компенсацию в 250 тыс. рублей могут получить работники бюджетной сферы в сельской местности и семьи льготников, доход на одного человека в которых не превышает одного МРОТ. "В том случае, если на одного члена семьи приходится сумма в два МРОТ, размер социальных гарантий в рамках социальной газификации составит 170 тыс. рублей. Для остальных категорий он останется на уровне 100 тыс. рублей", - пояснили в департаменте.

Ранее власти региона увеличили сумму субсидии на газификацию в Свердловской области до 100 тыс. рублей. Воспользоваться ей могут малоимущие; уральцы, достигшие возраста 60 или 55 лет; граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности; медицинские и педагогические работники, проживающие в сельской местности.

В 2021 году президент РФ Владимир Путин поручил ускорить газификацию домов, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. В июне 2022 года свердловские власти сообщали, что потенциал догазификации региона составляет 77,6 тыс. объектов в 357 населенных пунктах. Власти региона планируют, что к 2030 году доступ к сетевому природному газу будут иметь 90% жилых домов.