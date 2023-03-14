Путин отметил, что отечественный бизнес легко заменил уходящие западные компании

Глава государства добавил, что участники экономической деятельности в России "подросли, окрепли"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Никакого обрушения рынка в России после ухода западных компаний не произошло, отечественные предприятия легко их заменили, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник в беседе с сотрудниками Улан-Удэнского авиационного завода.

"Когда западные компании уходили от нас, они думали, что у нас все сразу рухнет. Ничего подобного не произошло. Участники экономической деятельности в России подросли, окрепли, у них появился свой уровень культуры, свои наработанные связи во всем мире. Они легко и просто заменили уходящих", - констатировал он.