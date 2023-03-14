ЕК предложила реформу энергорынка в ЕС, основанную на контрактах с фиксированными ценами

Главной целью реформы называют сокращение скачков рыночных цен на энергию

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила реформу рынка электричества в ЕС, основанную на введении долгосрочных контрактов с фиксированными ценами, говорится в опубликованном во вторник проекте реформы, который представила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Главная цель реформы - сократить скачки рыночных цен на энергию.

"Еврокомиссия предлагает реформу устройства европейского рынка электричества, чтобы ускорить переход к возобновляемой энергии и вытеснение газа, сделать потребителя менее зависимым от волатильных цен на углеродное топливо, лучше защитить потребителей от будущих скачков цены и потенциальных манипуляций рынком, сделать европейскую промышленность чище и более конкурентоспособной", - говорится в документе. Цель реформы: позволить потребителю "зафиксировать безопасные долгосрочные цены, чтобы избежать чрезмерных рисков". Достичь этого предлагается за счет введения двух типов долгосрочных контрактов на поставки энергии с фиксированными ценами.